Йенс Столтенберг выступил с тревожными заявлениями по ситуации на Украине

Столтенберг заявил, что Украина нуждается в срочной помощи Альянса

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Йенс Столтенберг — генсек НАТО по прибытии на заседание глав внешнеполитических ведомств стран альянса в Брюсселе выступил с тревожными заявлениями по ситуации на Украине.

Фото: norden.org by Johannes Jansson is licensed under Attribution 2.5 Denmark

Столтенберг отметил, что ситуация на поле боя для Украины крайне неблагоприятная, происходит наращивание российской группировки, Россия получает вооружение и боеприпасы из Ирана и КНДР.

Главным тезисом в выступлении Столтенберга было заявление:

"Украине нужна помощь в кратчайшие сроки".

Столтенберг признал, что сделано уже многое, но требуется ещё большая помощь.

"Мы видим ситуацию на поле боя, мы видим насколько она сложна и какие требования предъявляет к Украине. Мы ценим все, что сделали страны НАТО, но этого недостаточно, мы должны сделать больше… Украинцам нужно не только больше помощи, но больше долгосрочной и предсказуемой помощи, чтобы они могли планировать наступление".

Вместе с тем, Столтенберг не призвал отправлять войска на Украину и под увеличением помощи имел ввиду только рост поставок вооружений и снаряжения.