Йенс Столтенберг выступил с тревожными заявлениями по ситуации на Украине

Йенс Столтенберг — генсек НАТО по прибытии на заседание глав внешнеполитических ведомств стран альянса в Брюсселе выступил с тревожными заявлениями по ситуации на Украине.
Столтенберг отметил, что ситуация на поле боя для Украины крайне неблагоприятная, происходит наращивание российской группировки, Россия получает вооружение и боеприпасы из Ирана и КНДР.
Главным тезисом в выступлении Столтенберга было заявление:
"Украине нужна помощь в кратчайшие сроки".
Столтенберг признал, что сделано уже многое, но требуется ещё большая помощь.
"Мы видим ситуацию на поле боя, мы видим насколько она сложна и какие требования предъявляет к Украине. Мы ценим все, что сделали страны НАТО, но этого недостаточно, мы должны сделать больше… Украинцам нужно не только больше помощи, но больше долгосрочной и предсказуемой помощи, чтобы они могли планировать наступление".
Вместе с тем, Столтенберг не призвал отправлять войска на Украину и под увеличением помощи имел ввиду только рост поставок вооружений и снаряжения.
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