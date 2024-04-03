Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Guardian: лётчика-предателя Кузьминова предостерегали от выезда в ЕС
WSJ: Макрон сообщил, что Франции не нужна помощь США в столкновении с Россией на Украине
Диетический салат из шпината с яблоками: жареные орехи придадут пикантности
The Guardian: Украина использует БПЛА для атак на территорию РФ в связи с невозможностью победы на поле боя
Эксперты ответили, зачем кошки топчут лапами
Сенатор Цеков в ответ на планы Киева атаковать Крымский мост заявил о высокой защите сооружения
Цена на золото поднялась до $2300 за тройскую унцию
Эксперт Сергей Латышев рассказал, почему Запад терпит нелегитимного президента Зеленского
В Калининградской области поезд сошел с рельсов из-за газового баллона
Казахстан не планирует проводить военный парад на 9 Мая

Министерство обороны Казахстана отказалось проводить парад ко Дню Победы

Мир » Бывший СССР

Минобороны Казахстана сообщило, что не планирует проводить парад ко Дню Победы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Министерство обороны Казахстана отказалось проводить парад ко Дню Победы
Фото: flickr.com by Ken and Nyetta is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Также в Казахстане отказались от проведения парада ко Дню защитника Отечества, который обычно в этом государстве отмечают 7 мая.

"В этом году проведение военного парада в Казахстане не планируется для экономии бюджета", — написано в релизе.

Кроме того, причиной такого решения стала необходимость решения других задач в Казахстане.

В Минобороны сообщили, что приоритетными задачами на сегодняшний день являются поддержание уровня боеготовности и мобильности подразделений ВС Казахстана.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Новые правила авиаперевозок: почему пассажиры теперь могут быть обязаны платить за ручную кладь

Введение возможности платы за провоз ручной клади на самолётах может стать значительным изменением в практике авиаперевозок.

Ручную кладь в самолётах хотят сделать платной
Кинологи назвали породы собак для самых требовательных хозяев
Не воняют псиной и не лают: названы породы собак для самых придирчивых хозяев
Блогер Мелстрой отказался платить миллиард рублей за размещённый на Луне его никнейм
Сокращаем продолжительность жизни кошки: 3 вещи из рациона питомца
Уничтожение энергообъектов Харькова — начало наступления ВС РФ Дмитрий Плотников После атак БПЛА по Татарстану "санитарная зона" с Украиной может увеличиться до Львова Любовь Степушова Дарья Асламова: Индия глазами спецкора Pravda.Ru Дарья Асламова
Восемь эффективных средств для удаления пигментных пятен
Пионы будут цвести пышными шапками: вот что важно сделать для этого весной
Какие культуры могут оказаться плохими соседями для сладкого перца?
Какие культуры могут оказаться плохими соседями для сладкого перца?
Последние материалы
The Guardian: Украина использует БПЛА для атак на территорию РФ в связи с невозможностью победы на поле боя
Эксперты ответили, зачем кошки топчут лапами
Сенатор Цеков в ответ на планы Киева атаковать Крымский мост заявил о высокой защите сооружения
Цена на золото поднялась до $2300 за тройскую унцию
Эксперт Сергей Латышев рассказал, почему Запад терпит нелегитимного президента Зеленского
В Калининградской области поезд сошел с рельсов из-за газового баллона
Александр Васильев отреагировал на новость о смерти актрисы Татьяны Конюховой
Самый высокий подвесной пешеходный мост в Европе был открыт в Италии
Три лучших фильма о людях с расстройствами аутистического спектра
Бьюти-план на каждый день: пять базовых шагов в уходе за кожей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников