Казахстан не планирует проводить военный парад на 9 Мая

Минобороны Казахстана сообщило, что не планирует проводить парад ко Дню Победы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Также в Казахстане отказались от проведения парада ко Дню защитника Отечества, который обычно в этом государстве отмечают 7 мая.
"В этом году проведение военного парада в Казахстане не планируется для экономии бюджета", — написано в релизе.
Кроме того, причиной такого решения стала необходимость решения других задач в Казахстане.
В Минобороны сообщили, что приоритетными задачами на сегодняшний день являются поддержание уровня боеготовности и мобильности подразделений ВС Казахстана.
Введение возможности платы за провоз ручной клади на самолётах может стать значительным изменением в практике авиаперевозок.