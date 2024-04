Казахстан не планирует проводить военный парад на 9 Мая

Минобороны Казахстана сообщило, что не планирует проводить парад ко Дню Победы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото: flickr.com by Ken and Nyetta is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic