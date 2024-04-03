Казахстан не планирует проводить военный парад на 9 Мая

Министерство обороны Казахстана отказалось проводить парад ко Дню Победы

Минобороны Казахстана сообщило, что не планирует проводить парад ко Дню Победы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Также в Казахстане отказались от проведения парада ко Дню защитника Отечества, который обычно в этом государстве отмечают 7 мая.

"В этом году проведение военного парада в Казахстане не планируется для экономии бюджета", — написано в релизе.

Кроме того, причиной такого решения стала необходимость решения других задач в Казахстане.

В Минобороны сообщили, что приоритетными задачами на сегодняшний день являются поддержание уровня боеготовности и мобильности подразделений ВС Казахстана.