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Мария Захарова припомнила Кирби поговорку "у кого что болит, тот о том и говорит" после его слов о навозе

1:39
Мир

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отреагировала на оскорбительное высказывание координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

Мария Захарова припомнила Кирби поговорку "у кого что болит, тот о том и говорит" после его слов о навозе
Фото: www.council.gov.ru by Совет Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Последний позволил себе сравнить российских чиновников с "продавцами навоза", комментируя их заявления о возможной причастности Украины к террористическому акту в торгово-развлекательном центре "Крокус Сити" в Подмосковье.

Захарова в ответ напомнила, что в русском языке отсутствуют пословицы о "ношении навоза во рту", зато есть поговорка "у кого что болит, тот о том и говорит". Также она выразила понимание, почему в США распространено выражение "вымыть рот с мылом", намекая на некорректность высказывания Кирби.

Теракт в "Крокусе" произошел 22 марта в Красногорске. По данным очевидцев, в концертный зал ворвались вооруженные люди в камуфляжной форме и устроили стрельбу и поджоги. В результате погибли 143 человека. Вскоре были задержаны четверо предполагаемых исполнителей теракта, которые впоследствии были арестованы.

Президент России Владимир Путин заявил о задержании в общей сложности 11 человек, причастных к трагедии. Он отметил, что за терактом стояли радикальные исламисты, но им помогали другие силы. Директор ФСБ Александр Бортников указал на наличие "украинского следа" и возможную причастность США и Великобритании.

Путин подчеркнул, что Россия столкнулась с тщательно спланированным массовым убийством мирных граждан. Он пообещал неотвратимое наказание для всех причастных к этому преступлению.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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