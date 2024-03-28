Захарова в сатирической манере ответила на хамство Джона Кирби

Мария Захарова припомнила Кирби поговорку "у кого что болит, тот о том и говорит" после его слов о навозе

1:39 Your browser does not support the audio element. Мир

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отреагировала на оскорбительное высказывание координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

Фото: www.council.gov.ru by Совет Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Последний позволил себе сравнить российских чиновников с "продавцами навоза", комментируя их заявления о возможной причастности Украины к террористическому акту в торгово-развлекательном центре "Крокус Сити" в Подмосковье.

Захарова в ответ напомнила, что в русском языке отсутствуют пословицы о "ношении навоза во рту", зато есть поговорка "у кого что болит, тот о том и говорит". Также она выразила понимание, почему в США распространено выражение "вымыть рот с мылом", намекая на некорректность высказывания Кирби.

Теракт в "Крокусе" произошел 22 марта в Красногорске. По данным очевидцев, в концертный зал ворвались вооруженные люди в камуфляжной форме и устроили стрельбу и поджоги. В результате погибли 143 человека. Вскоре были задержаны четверо предполагаемых исполнителей теракта, которые впоследствии были арестованы.

Президент России Владимир Путин заявил о задержании в общей сложности 11 человек, причастных к трагедии. Он отметил, что за терактом стояли радикальные исламисты, но им помогали другие силы. Директор ФСБ Александр Бортников указал на наличие "украинского следа" и возможную причастность США и Великобритании.

Путин подчеркнул, что Россия столкнулась с тщательно спланированным массовым убийством мирных граждан. Он пообещал неотвратимое наказание для всех причастных к этому преступлению.