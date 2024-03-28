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Западные компании столкнулись с последствиями ухода с российского рынка

Reuters: ущерб от ухода с российского рынка превысил 107 миллиардов долларов

1:28
Мир

Ущерб, понесенный иностранными компаниями после их ухода с российского рынка в период после февраля 2022 года, превысил $107 млрд, по данным агентства Reuters. Анализ отчетов корпораций показал, что эти потери связаны с потерей доходов и списанием российских активов.

Reuters: ущерб от ухода с российского рынка превысил 107 миллиардов долларов
Фото: commons.wikimedia.org by El Rolo Ueeqee is licensed under CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По информации Reuters, эти цифры демонстрируют огромные финансовые потери, понесенные глобальным корпоративным сектором после начала специальной военной операции России на Украине. Как отметил эксперт консалтинговой компании S-RM Ян Мэсси, компании, которые планируют покинуть Россию, скорее всего, столкнутся с дополнительными сложностями и будут вынуждены списать значительную часть своих активов.

Агентство также ссылается на доклад Йельской школы менеджмента, согласно которому более 1000 иностранных фирм покинули российский рынок за последние два года. Вместе с тем, сотни компаний, в том числе французский ритейлер Auchan и итальянский производитель одежды Benetton, решили сохранить свое присутствие в стране. Многие иностранные производители товаров повседневного спроса также не спешат уходить с российского рынка, аргументируя это необходимостью обеспечивать обычных российских потребителей своей продукцией.

Со времени последнего расчета в августе 2023 года объем убытков иностранных компаний увеличился примерно на треть. Тогда агентство оценивало их в $80 млрд.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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