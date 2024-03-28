Западные компании столкнулись с последствиями ухода с российского рынка

Ущерб, понесенный иностранными компаниями после их ухода с российского рынка в период после февраля 2022 года, превысил $107 млрд, по данным агентства Reuters. Анализ отчетов корпораций показал, что эти потери связаны с потерей доходов и списанием российских активов.
По информации Reuters, эти цифры демонстрируют огромные финансовые потери, понесенные глобальным корпоративным сектором после начала специальной военной операции России на Украине. Как отметил эксперт консалтинговой компании S-RM Ян Мэсси, компании, которые планируют покинуть Россию, скорее всего, столкнутся с дополнительными сложностями и будут вынуждены списать значительную часть своих активов.
Агентство также ссылается на доклад Йельской школы менеджмента, согласно которому более 1000 иностранных фирм покинули российский рынок за последние два года. Вместе с тем, сотни компаний, в том числе французский ритейлер Auchan и итальянский производитель одежды Benetton, решили сохранить свое присутствие в стране. Многие иностранные производители товаров повседневного спроса также не спешат уходить с российского рынка, аргументируя это необходимостью обеспечивать обычных российских потребителей своей продукцией.
Со времени последнего расчета в августе 2023 года объем убытков иностранных компаний увеличился примерно на треть. Тогда агентство оценивало их в $80 млрд.
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