В Финляндии готовятся экспроприировать арену Helsinki Hall, принадлежащую российским бизнесменам

Финские СМИ заявляют о решении властей Хельсинки принудительно изъять арену, принадлежащую бизнесменам из РФ

1:30 Your browser does not support the audio element. Мир

Власти Хельсинки готовятся к процессу принудительного изъятия арены Helsinki Hall, находящейся в собственности российских бизнесменов, подпавших под санкции Европейского Союза.

Фото: openverse.org by Matti Mattila is licensed under CC BY 2.0

Согласно информации финских СМИ, в четверг пройдет внеочередное заседание городского совета, на котором будет инициирован процесс выкупа спортивного объекта у нынешних владельцев.

Эта мера предшествует официальной процедуре экспроприации и подразумевает уведомление российской стороны о намерении муниципалитета приобрести Helsinki Hall в собственность. Ранее планировалось, что сделка по добровольной продаже арены состоится 28 февраля, однако она была отложена на неопределенный срок. Тем не менее, установленный городскими властями срок для реализации объекта истекает, что вынуждает их перейти к более решительным действиям.

По данным финских средств массовой информации, арена принадлежит российским предпринимателям Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко, попавшим в санкционные списки ЕС. Ранее предполагалось, что в соответствии с новыми санкционными положениями собственники смогут реализовать Helsinki Hall по собственной воле. Однако если добровольная сделка не состоится, правительство Финляндии инициирует процедуру принудительного изъятия объекта. Как отмечала глава МИД страны Элина Валтонен, возможность продажи целиком зависит от текущих владельцев и их способности договориться с потенциальными покупателями.