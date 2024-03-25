Японский премьер жаждет увидеть корейского вождя

Япония стремится к нормализации отношений с КНДР

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида проявляет крайнюю решительность в стремлении скорейшей организации двустороннего саммита лидеров Японии и КНДР для обсуждения важных для обеих стран вопросов.

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Однако глава северокорейской дипломатии и сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон передала японским представителям предварительный отрицательный ответ Ким Чен Ына на инициативу японской стороны.

"Если Япония действительно хочет улучшить двусторонние отношения и внести свой вклад в обеспечение регионального мира и стабильности как близкий сосед КНДР, ей необходимо принять политическое решение о стратегическом шаге, соответствующем общим интересам."

Главным "камнем преткновения" в двусторонних отношениях является требование Японии к денуклеаризации КНДР, что в Пхеньяне считают неприемлемым. Япония же стремится обезопасить себя от постоянной угрозы падения северокорейских ракет, проходящих испытания в акватории Японского моря.

По всей видимости стремление Японии к самостоятельной политике в отношении соседей с целью обеспечения собственной безопасности свидетельствует о потере веры Токио в гарантированную США безопасность Страны Восходящего Солнца.