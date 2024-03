Японский премьер жаждет увидеть корейского вождя

Your browser does not support the audio element.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида проявляет крайнюю решительность в стремлении скорейшей организации двустороннего саммита лидеров Японии и КНДР для обсуждения важных для обеих стран вопросов.

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0