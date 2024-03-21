На Западе назвали причину, по которой может начаться война между Германией и Россией

Немецкий генерал опасается начала войны между ФРГ и РФ

1:42 Your browser does not support the audio element. Мир

Поставка ракет Taurus Украине может привести к размещению немецких солдат на ее территории, что чревато эскалацией конфликта между Россией и Германией, предупреждает немецкий генерал Люфтваффе в отставке Харальд Куят.

Фото: commons.wikimedia.org by Philipp Hayer is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По словам Куята, украинская армия не способна управлять и программировать систему Taurus, что потребует значительного участия Германии, включая размещение немецких военных. Он считает, что передача такого оружия Украине крайне рискованна, поскольку неизвестно, как оно будет использовано.

В статье подчеркивается, что использование ракет Taurus для подрыва Крымского моста, как обсуждалось в конфиденциальном телефонном разговоре немецких генералов, может спровоцировать обострение конфликта на Украине. В случае ответных ударов России целями могут стать объекты на территории Германии.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно выступал против поставок ракет Taurus Украине. Однако аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера, опубликованные главным редактором медиагруппы "Россия сегодня" Маргаритой Симоньян, свидетельствуют о том, что обсуждение этого вопроса продолжается.

В беседе немецкие военные обсуждали возможность отправки ракет Taurus и обучения украинских военных их использованию для атаки на Крымский мост таким образом, чтобы избежать прямого участия Германии в конфликте.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подтверждает прямую вовлеченность Запада в конфликт на Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Запад к ответственности за его разрушительные действия.