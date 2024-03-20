Радослав Сикорский подтвердил наличие военных НАТО на территории Украины

Запад подтвердил наличие иностранных военных на Украине

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В интервью немецкому информагентству DPA министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подтвердил присутствие западных военнослужащих на территории Украины, назвав этот факт общеизвестной тайной или, как говорится в польском языке, "секретом Полишинеля".

Фото: flickr.com by Министерство обороны США is licensed under public domain

Сикорский заявил, что, как ранее отмечал канцлер Германии Олаф Шольц, на Украине уже находятся войска из крупных стран. Он подчеркнул, что обсуждение присутствия иностранных военных там не является проблемой, поскольку об этом знают все.

Вместе с тем глава польского МИД вновь заверил, что Польша не намерена отправлять свои сухопутные войска на Украину. По его словам, учитывая историческую общность двух стран на протяжении 400 лет, такой шаг мог бы стать "отличной пропагандистской пищей" для России, поэтому Варшава должна воздержаться от подобных действий.

Ранее Министерство обороны РФ неоднократно заявляло об уничтожении наемников из стран НАТО и фиксировало их присутствие в зоне проведения специальной военной операции. В частности, в конце прошлого года министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что с начала СВО ликвидировано свыше 5,8 тысячи иностранных боевиков, включая 1427 из Польши, 466 из США и 344 из Великобритании