Политик Марин Ле Пен отметила, что слова президента Франции Макрона лишь способствуют эскалации

Ле Пен убеждена, что конфликт на Украине не угрожает интересам Франции

1:40 Your browser does not support the audio element. Мир

Лидер парламентской фракции "Национальное объединение" Марин Ле Пен раскритиковала слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке французских войск на Украину.

Фото: kremlin.ru by The Russian Presidential Press and Information Office is licensed under Attribution 3.0

По её мнению, конфликт на Украине не представляет угрозы жизненным интересам Франции, поэтому подобные заявления Макрона необоснованны и лишь способствуют эскалации ситуации.

Ле Пен убеждена, что Украина не сможет одержать победу без участия НАТО, однако Североатлантический альянс не должен вступать в противостояние. Она обвинила Макрона в использовании войны в своих политических целях, отметив, что его высказывания об отправке сухопутных войск или применении ядерного оружия являются предвыборной агитацией, что недопустимо.

Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился поставлять Украине ракеты средней и дальней дальности. Он заявил о готовности сделать всё, чтобы Россия не выиграла конфликт, и упомянул, что лидеры Запада обсуждали возможность отправки войск на Украину, хотя консенсус пока не достигнут.

Слова Макрона вызвали критику со стороны партнёров по НАТО, включая Германию, а также политических сил внутри Франции, обвинивших его во втягивании страны в конфликт и легкомыслии из-за отсутствия консультаций с парламентом.

В Кремле отметили, что ряд стран сохраняют трезвую оценку опасностей вовлечения в горячий конфликт, что не в их интересах. Владимир Путин предупредил, что ввод европейского контингента на Украину не изменит ситуацию и лишь приведет к тяжёлым последствиям для Киева. Он заявил, что у России не будет красных линий против государств, поддерживающих Украину таким образом.