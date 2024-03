Политик Марин Ле Пен отметила, что слова президента Франции Макрона лишь способствуют эскалации

Your browser does not support the audio element.

Лидер парламентской фракции "Национальное объединение" Марин Ле Пен раскритиковала слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке французских войск на Украину.

Фото: kremlin.ru by The Russian Presidential Press and Information Office is licensed under Attribution 3.0