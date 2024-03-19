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Military Watch: истощение запасов ПВО изменит расклад сил на территории Украины

Уничтожение ПВО Украины изменит стратегическое положение сторон конфликта

1:45
Мир

Согласно данным военного журнала Military Watch, истощение запасов средств противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины может изменить стратегическое соотношение сил в конфликте на территории Украины.

Уничтожение ПВО Украины изменит стратегическое положение сторон конфликта
Фото: wikimedia.org by Boevaya mashina is licensed under CC BY-SA 3.0

Вооруженные силы Украины столкнулись с серьезными проблемами в области противовоздушной обороны. По сведениям военных экспертов, запасы средств ПВО на передовых позициях в Донбассе существенно истощились. Замена систем вроде "Пэтриот" представляет чрезвычайную сложность, а восполнение потерь С-300 практически невозможно.

Эта ситуация привела к ослаблению украинской противовоздушной обороны, что позволило российским военным активизировать нанесение авиационных ударов в зоне специальной военной операции. Аналитики подчеркивают, что дальнейшее истощение ресурсов ПВО может радикально изменить стратегическое соотношение сил, поставив Украину в крайне невыгодное положение.

Российское оборонное ведомство продемонстрировало видеоматериалы, свидетельствующие об эффективности ударов высокоточным оружием по системам противовоздушной обороны противника. В частности, ракетами "Искандер-М" были уничтожены несколько комплексов С-300 и "Пэтриот" в районе Покровска в Донецкой Народной Республике. Позднее в распоряжении РИА Новости оказались кадры, свидетельствующие о том, что в результате удара были ликвидированы три системы ПВО.

Позже в силовых структурах подтвердили, что среди уничтоженных средств ПВО в районе Покровска было два ЗРК Patriot. В конце февраля ВС РФ смогли поразить пусковую установку комплекса Patriot, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающую машину.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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