Politico: ЕС тайно готовит проекты по интеграции Украины и Молдовы в свой состав

Евросоюз секретно готовится к принятию Украины и Молдовы в организацию

1:40 Your browser does not support the audio element. Мир

Европейские чиновники предпочитают не распространяться о подготовительных мерах к возможному принятию в Евросоюз Украины, Молдовы и некоторых западнобалканских государств. Причиной такой сдержанности является нежелание обсуждать потенциальные негативные последствия для сельхозпроизводителей ЕС.

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Открытые дискуссии о сокращении субсидий для европейских фермеров могут нанести ущерб предвыборным кампаниям политических сил.

"Давайте будем честны: никто не хочет говорить об этом (расширении) перед европейскими выборами... Разговоры о сокращении субсидий для европейских фермеров - это не то, что вы хотели бы включить в предвыборные программы", - заявил изданию один из европейских чиновников.

На предстоящем саммите 21-22 марта главы государств-членов ЕС не планируют детально рассматривать вопросы расширения организации. В проекте итогового заявления упоминается лишь необходимость подвести итоги уже проделанной работы. Ранее ожидалось, что Еврокомиссия опубликует в конце февраля документ о реформах, предваряющих расширение, но этого не произошло, а проект был существенно смягчен.

В декабре 2023 года ЕС принял решение начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой, выдвинув ряд условий. Однако предоставление статуса кандидата и начало переговоров не гарантируют автоматического членства в организации. Это лишь первые шаги длительного процесса интеграции, который может затянуться на многие годы, как это происходит с другими кандидатами вроде Турции, Северной Македонии, Черногории и Сербии.