Популярного игрового блогера Виталия Казунова силовики задержали в Беларуси

Главред iXBT games Виталий Казунов задержан в Беларуси

1:01 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР

В Беларуси 18 марта силовики задержали популярного игрового блогера и стримера, главного редактора портала iXBT games Виталия Казунова. Об этом сообщили в Telegram-канале "Книга ГУ "База".

Фото: wikimapia by BobAnderson34 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

На стримера составили два протокола: за публикацию в Интернете бело-красно-белого флага и нацистской символики. Бело-красно-белый флаг является символом митингов 2020 года в Белоруссии и признан в этом государстве экстремистским.

В опубликованном Telegram-каналом "Книга ГУ "База" видео Казунов в наручниках говорит, что использовал в 2020 году фото профиля с флагом в соцсетях, о чем сожалеет.

"Помните, друзья, что жизнь — не игра. В социальных сетях нельзя публиковать информацию, которая запрещена законом", — сказал он.

Напомним, что в 2017 году стример выложил в сеть картинку с темнокожей девушкой в форме SS и с нашивкой в виде свастики на плече.