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МИД Грузии считает, что проведение выборов президента РФ на территории Абхазии и Южной Осетии незаконно

В МИД Грузии осудили проведение выборов президента РФ в Абхазии и Южной Осетии

0:44
Мир

МИД Грузии считает, что выборы президента России незаконны на территории в Абхазии и Южной Осетии.

В МИД Грузии осудили проведение выборов президента РФ в Абхазии и Южной Осетии
Фото: wikimedia.org by Malkhaz Tchubabria is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

В сообщении министерства говорится о том, что учреждение избирательных участков на захваченных территориях Грузии незаконно. В ведомстве говорят, что такой шаг России может восприниматься как попытка нарушить независимость и целостность территорий Грузии. А это в свою очередь противоречит основным законам международного права. МИД попросило международное сообщество оценить действия РФ и как-то отреагировать на это.

Напомним, что осенью прошлого года Аслан Бжания, который является президентом Абхазии, сказал, что почти у 80% населения страны Гражданство России.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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