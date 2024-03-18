МИД Грузии считает, что проведение выборов президента РФ на территории Абхазии и Южной Осетии незаконно

МИД Грузии считает, что выборы президента России незаконны на территории в Абхазии и Южной Осетии.
В сообщении министерства говорится о том, что учреждение избирательных участков на захваченных территориях Грузии незаконно. В ведомстве говорят, что такой шаг России может восприниматься как попытка нарушить независимость и целостность территорий Грузии. А это в свою очередь противоречит основным законам международного права. МИД попросило международное сообщество оценить действия РФ и как-то отреагировать на это.
Напомним, что осенью прошлого года Аслан Бжания, который является президентом Абхазии, сказал, что почти у 80% населения страны Гражданство России.
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