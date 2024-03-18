Министр Казахстана обсудил вопросы безопасности на Каспии с представителями министерства национальной обороны и судостроительных компаний Турции

Чингис Аринов, который занимает пост министра по ЧС в Казахстане, провел переговоры с сотрудниками министерства обороны и компаний судостроения Турции.
Во время переговоров говорили о сохранении безопасности на Каспии, о том, что нужны суда, которые смогут отреагировать на техногенную опасность. На переговорах также обсуждали совместную работу государств в области судостроения.
На данный момент Казахстан работает над учреждением Национальной морской профессиональной аварийно-спасательной службы. Ее работа будет заключаться в быстром реагировании на ЧС в Каспийском море, которое находится в секторе, подконтрольному Казахстану.
Эта служба будет быстро реагировать на разлив нефти, на аварии и пожары на кораблях и в целом проводить все работы по спасению в море и на суше.
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