Министр финансов Украины рассказал, что будет делать страна, если Америка прекратит поставлять ей помощь

Сергей Марченко, который занимает пост министра финансов в Киеве, сообщил, что у страны продуман план Б на тот случай, если Америка прекратит оказывать содействие.
Марченко сказал, что Украине требуется помощь США, но одновременно с этим Киев занят разработкой других вариантов. Заменой финансового потока от Америки министр отметил поддержку от стран, входящих в "Большую семерки".
Министр сообщил, что план Б — это обращение к странам G7, призыв повысить размер вкладов для смены США. И Марченко не исключает вероятность того, что Украина обратится к странам, которые расположены в Северной Европе.
Ранее сообщалось, что в администрации президента Америки разрабатываются варианты выхода из ситуации, если Конгресса США не поддержит проект о военной помощи Украине.
Удобрение этим средством укрепит рассаду.