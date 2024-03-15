Министр финансов Украины рассказал, что будет делать страна, если Америка прекратит поставлять ей помощь

Сергей Марченко рассказал о плане Б Украины при отсутствии помощи от США

0:51 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР

Сергей Марченко, который занимает пост министра финансов в Киеве, сообщил, что у страны продуман план Б на тот случай, если Америка прекратит оказывать содействие.

Фото: mof.gov.ua is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Марченко сказал, что Украине требуется помощь США, но одновременно с этим Киев занят разработкой других вариантов. Заменой финансового потока от Америки министр отметил поддержку от стран, входящих в "Большую семерки".

Министр сообщил, что план Б — это обращение к странам G7, призыв повысить размер вкладов для смены США. И Марченко не исключает вероятность того, что Украина обратится к странам, которые расположены в Северной Европе.

Ранее сообщалось, что в администрации президента Америки разрабатываются варианты выхода из ситуации, если Конгресса США не поддержит проект о военной помощи Украине.