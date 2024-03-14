Член Академии военных наук рассказал РИА Новости, что у США есть несколько поводов для развития Арктики

Александр Бартош: США стремятся к развитию Арктики для размещения там ядерного оружия

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Член Академии военных наук рассказал, почему США стремится исследовать Арктику. Среди главных причин - залежи полезных ископаемых, кратчайший путь из Азии в Европу и способность размещения вооружения, в том числе и ядерного, для противостояния с Россией.

Фото: openverse by Len Radin is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Согласно заявлению члена-корреспондента Академии военных наук Александра Бартоша, Соединенные Штаты стремятся к военному освоению арктического региона с целью получения возможности размещать там тактическое ядерное оружие, представляющее угрозу интересам России. По его словам, вступление Финляндии и Швеции в НАТО открывает путь для размещения такого рода вооружений в Арктике, которые могут быть размещены на подводных лодках и кораблях, способных действовать в условиях холодного климата.

Эксперт отметил, что Россия заблаговременно приняла комплекс мер по укреплению своего военного присутствия в Арктике для недопущения подобного сценария. Он пояснил, что интерес Вашингтона к этому региону обусловлен несколькими факторами: огромными запасами полезных ископаемых на арктическом шельфе, стремлением контролировать Северный морской путь как кратчайший маршрут из Азии в Европу, а также желанием обеспечить свободу мореплавания для размещения кораблей-носителей крылатых ракет с возможностью нанесения ударов по территории России.

Ранее сообщалось, что, по оценкам экспертов, Россия опережает США в освоении Арктики примерно на десять лет. Об этом заявлял, например, телеканал NBC News, со ссылкой на Эрика Левеска из Strider Intelligence.