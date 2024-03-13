Маск выразил свои мысли об украинском контрнаступлении

Маск высказал свое мнение о контрнаступлении в Украине

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По мнению Американского бизнесмена Илона Маска, наступательные операции Украины лишь ослабили ее, и он предложил Киеву усилить позиции вдали от линии соприкосновения.

Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Около года назад я писал, что Украина не должна тратить жизни своих людей на атаку против прочно укрепившихся российских позиций, а должна укреплять свои позиции. Вместо этого жизни людей все-таки были потрачены в бесполезных наступательных операциях, которые не принесли ничего, а только ослабили Украину. Логичным шагом сейчас будет укрепить позиции подальше от нынешней линии конфликта — там, где местность предоставляет больше преимущества", — поделился мнением Илон Маск в социальной сети Х.

Начавшееся 4 июня 2023 года украинское контрнаступление, спустя три месяца было охарактеризовано президентом России Владимиром Путиным как полный провал. Путин отметил в январе, что контрнаступление Украины провалилось, и российские Вооруженные силы взяли инициативу в свои руки. В дальнейшем, если события будут и дальше развиваться в данном ключе, то очень скоро может встать вопрос об украинской государственности.

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, в результате своего контрнаступления Вооруженными Силами Украины были утрачены 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, а также 37 "Леопардов". Поставки западного вооружения и активация стратегических резервов украинского командования не повлияли на ход боевых действий, как ранее заявил Сергей Шойгу.