Байден побеждает на праймериз Демократической партии в Джорджии

Your browser does not support the audio element.

По данным прогноза газеты The Hill, действующий президент США Джо Байден получил поддержку достаточного количества делегатов на национальном съезде Демократической партии, где будет выдвинут кандидат в президенты на предстоящих в ноябре выборах.

Фото: flickr.com by 3d U.S. Infantry Regiment "The Old Guard" is licensed under public domain in the United States