Байден побеждает на праймериз Демократической партии в Джорджии

По данным прогноза газеты The Hill, действующий президент США Джо Байден получил поддержку достаточного количества делегатов на национальном съезде Демократической партии, где будет выдвинут кандидат в президенты на предстоящих в ноябре выборах.
Байден одержал победу на праймериз Демократической партии в штате Джорджия, состоявшихся 12 марта. Это позволило ему заручиться поддержкой более 100 делегатов, которые будут представлять этот штат на национальном съезде партии, который пройдет с 19 по 22 августа в Чикаго, штат Иллинойс.
В настоящее время Байден набрал в общей сложности 1 970 голосов делегатов. Для выдвижения кандидатом в президенты от демократов на национальном съезде претенденту необходимо получить поддержку 1 968 делегатов.
Татьяна Мусульбес, невеста участника "Дом-2" Романа Капаклы, волнующе объявила в своих соцсетях о своей беременности.