Байден побеждает на праймериз Демократической партии в Джорджии

Байдену удалось необходимое число голосов на праймериз

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По данным прогноза газеты The Hill, действующий президент США Джо Байден получил поддержку достаточного количества делегатов на национальном съезде Демократической партии, где будет выдвинут кандидат в президенты на предстоящих в ноябре выборах.

Фото: flickr.com by 3d U.S. Infantry Regiment "The Old Guard" is licensed under public domain in the United States

Байден одержал победу на праймериз Демократической партии в штате Джорджия, состоявшихся 12 марта. Это позволило ему заручиться поддержкой более 100 делегатов, которые будут представлять этот штат на национальном съезде партии, который пройдет с 19 по 22 августа в Чикаго, штат Иллинойс.

В настоящее время Байден набрал в общей сложности 1 970 голосов делегатов. Для выдвижения кандидатом в президенты от демократов на национальном съезде претенденту необходимо получить поддержку 1 968 делегатов.