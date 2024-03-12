Переживший покушение украинский блогер заявил, что Россия ответила на его просьбу помочь найти преступников

Шарий заявил, что получил ответ от спецслужб России в связи с расследованием покушения на него

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Украинский блогер Анатолий Шарий, проживающий в Испании, утверждает, что с ним связались по поводу призыва к российским спецслужбам расследовать покушение на него и его супругу.

Фото: https://t.me/ASupersharij

Шарий заявил, что 6 марта на него и его жену было совершено покушение, по его автомобилю стреляли из автомата с глушителем. Он обвинил испанскую полицию в бездействии, рассказав, что сбором улик занимается только его личная служба безопасности.

Блогер уверен, что попытка убийства его и Ольги Шарий была осуществлена спецслужбами Украины, где ему грозит пожизненное лишение свободы по обвинению в госизмене. По его словам, вину за это преступление собирались возложить на Россию.

Используя информационный ресурс своего Телеграм-канала Шарий заявил, что ждет помощи от российских спецслужб в расследовании покушения на него и его жену на территории Испании. Ответ не заставил долго себя ждать.

"Итак, со мной связался "Иван Андреевич", представитель специальной службы РФ. Ситуация начала входить в стадию решения. Благодарю за оперативность", — спустя три часа написал Шарий.

Блогер намерен предоставить российской стороне всю имеющуюся у него информацию.