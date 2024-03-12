Военный аналитик Михайлов: союзники Украины ищут аэродромы для запуска F-16

В настоящее время союзники Киева сталкиваются с необходимостью выбора страны, которая сможет предоставить свои аэродромы для запуска истребителей F-16, так как Украина не располагает необходимой инфраструктурой для этих самолетов. Об этом сообщил руководитель Бюро военно-политического анализа и военный аналитик Александр Михайлов в беседе сURA. RU.
"Основной выгодоприобретатель в решении с F-16 — это производители из Соединенных Штатов Америки. Если бы США были готовы предоставить такие самолеты в необходимом объеме для проведения действенных боевых операций с реальным военным эффектом, они давно это сделали бы. Возможно, некоторые истребители достигнут Украины к лету, но им потребуется аэродром, место для стоянки, ремонтная база, а также база для заправки и обслуживания. Этого на Украине нет. Таким образом, вопрос заключается в том, откуда будут осуществлять полеты F-16 и какая страна предоставит свое воздушное пространство и аэродромы", — отметил Михайлов.
Существует несколько вариантов того, какая страна может взять на себя ответственность за предоставление места для взлета F-16, подчеркнул эксперт.
"Если это будет, например, Молдавия, президента которой Майю Санду активно поддерживают французы, то это может повлечь за собой серьезные проблемы для этого государства. Если это будет какая-либо восточноевропейская страна, то у нее возникнут угрозы. Это может привести к военному конфликту между Россией и государством НАТО, что является потенциально опасным и может привести к ядерной войне. По моему мнению, история с F-16 будет развиваться еще не один месяц", — пояснил военный аналитик.
Существуют и другие возможные кандидаты, которые рассматриваются в качестве аэродромов для Украины, подчеркнул председатель президиума Общероссийской организации "Офицеры России", генерал-майор Сергей Липовой, Герой России.
"Если вообще будут выделены эти самолеты, то, скорее всего, они будут эксплуатироваться с аэродромов на территории Румынии или Болгарии. У Киева нет необходимой сети аэродромов", — добавил собеседник агентства.
По его словам, поставка F-16 может нести серьезную угрозу для территории России.
"Самолеты, которые обсуждаются, опасны тем, что могут нести ракеты класса воздух-земля с дальностью от 500 до 1000 километров. Они могут быть запущены с территории над Черным морем, не нарушая зону нашей противовоздушной обороны, и наносить удары по нашим стратегическим объектам. Риски на данный момент остаются гипотетическими, но я не думаю, что дело дойдет до поставок, так как страны прекрасно осознают, что станут автоматическими военными целями, по которым будет нанесен наш ракетный удар", — заявил генерал-майор.
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