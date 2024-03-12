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Власти Болгарии требует от "ЛУКОЙЛа" вернуть скидку на нефть Urals для помощи детям

2:36
Мир

Болгария ввела дополнительный налог на переработку нефти из России и требует, чтобы компания "Лукойл Нефтохим Бургас" вернула полную сумму за три месяца зимних поставок российской нефти. Власти обещают использовать все средства для выплаты социальных пособий малоимущим семьям с детьми, до 300 левов (€150) на каждого ребенка.

Власти Болгарии требует от "ЛУКОЙЛа" вернуть скидку на нефть Urals для помощи детям
Фото: wikimedia.org by Lyubomir Yalamov is licensed under CC BY 4.0.

Закон о компенсации транспортных расходов потребителям, принятый в конце 2022 года, предусматривает возврат 70% разницы между ценами на нефть марки Brent и Urals. С начала года по ноябрь этой суммы Болгария насчитала около 660 миллионов левов, или приблизительно €336 миллионов.

Однако требование вернуть эти деньги появилось только после того, как страна отказалась от покупки нефти из России в декабре 2023 года.

Структура компании "ЛУКОЙЛ" внесла в государственный фонд около трети от всей суммы за декабрь — 25 миллионов левов (приблизительно €13 миллионов) из 70 миллионов левов. В январе эта сумма составила 15,7 миллиона левов (около €8 миллионов) из 27,5 миллионов левов.

В феврале болгарское подразделение "ЛУКОЙЛа" получило 14 дней на выплату оставшейся суммы, однако этого не сделало. В январе "Лукойл Нефтохим Бургас" пытался через суд избежать выплаты оставшейся суммы за декабрь, утверждая, что дополнительные платежи негативно отразятся на финансовом положении компании, которая уже полностью расплатилась с Болгарией. Однако суд не удовлетворил запрос "ЛУКОЙЛа".

У Болгарии есть исключение из европейского эмбарго на поставки российской нефти морем, которое действует до декабря этого года. Однако болгарский парламент, охваченный антироссийским настроем, решил запретить "ЛУКОЙЛу" поставлять российскую нефть на свой завод в Бургасе с марта, а также запретил экспорт нефтепродуктов с нефтеперерабатывающего завода с января, сообщает oilcapital.ru.

В прошлом году была аннулирована 35-летняя концессия ЛУКОЙЛу на порт Росенец, где расположены нефтебаза и нефтетерминал для приема нефти. "ЛУКОЙЛ" также заявил в конце прошлого года, что компанию подвергают беспрецедентному давлению, и что они вынуждены пересмотреть стратегию в отношении своих болгарских активов, включая нефтеперерабатывающие заводы, сеть нефтебаз и АЗС, не исключая их продажу.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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