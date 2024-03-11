Миллиардер Илон Маск поддержал мнение бизнесмена Дэвида Сакса, что США не смогли ослабить Россию

Илон Маск: Вашингтон привел Украину к краху

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Миллиардер Илон Маск согласился с мнением американского бизнесмена Дэвида Сакса, опубликованным в соцсети, о том, что все предпринятые США меры против России только укрепили ее.

Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Сакс отметил, что обещания президента США Джо Байдена ослабить Россию не сбылись. Напротив, российская армия стала сильнее, чем раньше, и имеет передовое и испытанное в бою оружие, превосходящее западное. При этом запасы вооружений у США истощены.

Кроме того, санкции не уничтожили российскую экономику, как обещал Байден. Напротив, экономика России показала значительный рост. Сакс заключил, что действия Вашингтона привели Украину к краху.

"К сожалению, это правда", — написал Маск в ответ на пост Сакса.

Маск неоднократно высказывался о конфликте на Украине. Он считает, что президент России Владимир Путин не потерпит поражения и что продолжение финансирования Западом и продление боевых действий никак не помогают Украине.