Франция готова останавливать войска России на Украине путём интервенции

Президент Франции обозначил условия ввода войск НАТО на Украину

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Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с лидерами французских партий конкретизировал условия, при которых считает возможным ввод натовского контингента на Украину.

Фото: Daily Mail

По его словам, необходимость интервенции будет очевидна, если российские войска подойдут к Киеву или Одессе, создав угрозу существования украинской государственности. Президент Франции в своих утверждениях о том, что рано или поздно придётся ставить вопрос о вводе войск НАТО на Украину ссылается на то, что европейские лидеры ранее и слышать не хотели о поставках тяжёлого вооружения на Украину, а теперь осуществляют поставки на постоянной основе. Заявления Макрона вызвали падение доверия к нему как в Евросоюзе, так и в самой Франции, где некоторые политики призвали к его отстранению.

Однако перспектива прямого столкновения с Россией, которое почти неизбежно может привести к ядерному конфликту вызывает резкое осуждение всех европейских политиков. В то же время войска спецназа стран НАТО де-факто уже участвуют в боевых действиях на Украине.