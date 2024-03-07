Депутат Верховной Рады заявил, что передача Taurus Украине зависит от решения Олафа Шольца

Егор Чернев, который является заместителем председателя комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Украины, сообщил, что поставка в страну германских крылатых ракет зависит от Олафа Шольца.
Украинский депутат заявил, что канцлер Шольц - пацифист, поэтому ему решения о поставке орудий даются тяжело. Как подчеркнул депутат, скорее всего, это связанно с опасениями из-за дальнобойности оружия.
Чернев сказал, что вся немецкая элита подтверждает, что поставку крылатых ракет тормозит только Олаф Шольц. Поэтому от него одного зависит - получит их Украина или нет. Егор Чернев надеется, что канцлер ФРГ передумает.
Ранее Петр Черник, который является полковником ВСУ, заявил, что ракеты Taurus переоценены. Это произошло уже после отказа Германии от их поставок.
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