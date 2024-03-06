Андрей Марчуков считает, что импорт украинского зерна в Польшу продолжится, несмотря на протесты фермеров

Политолог Марчуков: сопротивление польского крестьянства будет сломлено

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Старший научный сотрудник Института российской истории РАН Андрей Марчуков пояснил Pravda. Ru, почему ЕС не перестанет покупать украинское зерно и не прекратит импортировать российскую продукцию.

Фото: "Assorted grains" by Fir0002 is licensed under CC BY-SA 3.0.

Киев готов принять ограничения Евросоюза на поставки своей продукции, чтобы сгладить конфликт с Польшей. Об этом заявили представители торговых ведомств Украины. Только с оговоркой: EС должен отказаться от импорта российского зерна. Ни того, ни другого не произойдёт, считает эксперт. По крайней мере, в ближайшее время.

"Сейчас можно обсуждать такие инициативы, которые, на мой взгляд, не будут иметь последствий. Я думаю, что Европа не пойдет на ограничение по импорту российского зерна. Тем более российская зерноторговля сейчас переориентируется с европейского рынка на рынок БРИКС, на структуры БРИКС. Что касается импорта украинского зерна в Евросоюз, то, я думаю, что он продолжится, европейские чиновники сопротивление тамошнего польского крестьянства сломят, частично его купят", — прогнозирует специалист.

На ограничение импорта российского зерна в ЕС не решатся, потому что слишком масштабны, говорит спикер, будут последствия такого шага.

"Это будет означать уже такую широкомасштабную экономическую войну, от которой будут страдать другие государства, государства юга, допустим, та же Африка, арабские страны в данном случае… Эти меры обернутся, скорее, против европейцев, чем против нашей страны. Поэтому в данном случае они не пойдут на ухудшение отношений со странами Африки и арабского мира", — дополнил Андрей Марчуков.