Президент Польши Дуда назвал протесты фермеров в стране законными

Польские власти оправдали протесты фермеров

1:02 Your browser does not support the audio element. Мир Европа Восточная Европа

Президент Польши считает блокировку движения на польско-украинской границе законной. Анджей Дуда подчеркнул, что несмотря на сожаления возникшей ситуацией, польские власти понимают недовольство участников акции с польской стороны.

Фото: commons.wikimedia.org by Radosław Czarnecki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

"Это их законное право", — заявил Президент Польши.

Как сообщается, на 27 февраля заблокировано 6 приграничных пунктов пропуска на Украинской границе. А количество скопившихся машин превысило 2 тысячи. Польские власти называют ситуацию критической, несмотря на это, выход из ситуации пока не найден.

Днем ранее, польские СМИ анонсировали присоединение перевозчиков к транспортной блокаде на границе с Украиной. Помимо этого, сообщается о тяжелой ситуации на границе с Германией, где польские фермеры заблокировали движение машин по трассе А2.

26 февраля сообщалось, что к блокированию границ с Украиной помимо фермеров могут вновь присоединиться польские перевозчики.

https://youtu.be/K5FUduEXn5U?si=LAb_k-Q7T9XJSc5f