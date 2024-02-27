Президент Польши Дуда назвал протесты фермеров в стране законными

Президент Польши считает блокировку движения на польско-украинской границе законной. Анджей Дуда подчеркнул, что несмотря на сожаления возникшей ситуацией, польские власти понимают недовольство участников акции с польской стороны.
"Это их законное право", — заявил Президент Польши.
Как сообщается, на 27 февраля заблокировано 6 приграничных пунктов пропуска на Украинской границе. А количество скопившихся машин превысило 2 тысячи. Польские власти называют ситуацию критической, несмотря на это, выход из ситуации пока не найден.
Днем ранее, польские СМИ анонсировали присоединение перевозчиков к транспортной блокаде на границе с Украиной. Помимо этого, сообщается о тяжелой ситуации на границе с Германией, где польские фермеры заблокировали движение машин по трассе А2.
26 февраля сообщалось, что к блокированию границ с Украиной помимо фермеров могут вновь присоединиться польские перевозчики.
Украинцы бегут из городов, которые может забрать русская армия — в Харькове, Одессе и Николаеве уже регистрируется обвал цен на жильё, которое сбрасывают.