МИД Абхазии требует вмешательства России. Что происходит на пункте пропуска "Адлер"?

МИД Абхазии обратился к МИД России по поводу инцидентов на границе с Россией

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Министерство иностранных дел Абхазии обратилось в Министерство иностранных дел России с просьбой обратить внимание на инциденты, происходящие при пересечении границы между Абхазией и Россией в пункте пропуска МАПП "Адлер". Об этом сообщает EADaily.

Фото: Wikipedia by Vyacheslav Argenberg is licensed under CC BY 2.0

Сухум сообщил Москве о том, что некоторые граждане Абхазии сталкиваются с задержками и беседами с правоохранительными органами при пересечении границы.

Представители абхазской оппозиции выражали обеспокоенность по этому поводу в социальных сетях, утверждая, что их задерживали для бесед, но МИД Абхазии отметил, что не располагает подробной информацией о ситуации и ссылается на публичные заявления граждан.