Министерство иностранных дел Абхазии обратилось в Министерство иностранных дел России с просьбой обратить внимание на инциденты, происходящие при пересечении границы между Абхазией и Россией в пункте пропуска МАПП "Адлер". Об этом сообщает EADaily.
Сухум сообщил Москве о том, что некоторые граждане Абхазии сталкиваются с задержками и беседами с правоохранительными органами при пересечении границы.
Представители абхазской оппозиции выражали обеспокоенность по этому поводу в социальных сетях, утверждая, что их задерживали для бесед, но МИД Абхазии отметил, что не располагает подробной информацией о ситуации и ссылается на публичные заявления граждан.
Многолетники - это растения, которые могут расти и процветать в течение нескольких лет. Они отличаются от однолетних растений, которые живут только один сезон и затем отмирают. Среди многолетников есть множество видов, но одним из самых популярных и красивых является лунина.