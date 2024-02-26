Европа призвала Киев понять фермеров ЕС и пихать украинское зерно в третьи страны

ЕК призвала Киев войти в положение фермеров и начать вывозить зерно в третьи страны

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Европейская комиссия призвала киевский режим войти в положение фермеров Евросоюза и начать торговать украинским зерном с третьими странами.

Фото: gottstat.com

А между тем, в Бельгии полиция отбивается от фермеров страны водомётами и слезоточивым газом. На трассах выставлены ежи, но сельскохозяйственная техника сметает их с пути.

Так протестующие пытались прорваться в квартал, где проходила встреча глав Минсельхоза Евросоюза.