Европейская комиссия призвала киевский режим войти в положение фермеров Евросоюза и начать торговать украинским зерном с третьими странами.
А между тем, в Бельгии полиция отбивается от фермеров страны водомётами и слезоточивым газом. На трассах выставлены ежи, но сельскохозяйственная техника сметает их с пути.
Так протестующие пытались прорваться в квартал, где проходила встреча глав Минсельхоза Евросоюза.
Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.