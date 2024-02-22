Обозлённый на Трампа Байден набросился на Путина с недопустимыми оскорблениями

Байден публично оскорбил Путина

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Президент США Джо Байден назвал своего российского коллегу Владимира Путина "сумасшедшим сукиным сыном", передаёт в среду CNN со ссылкой на журналистский пул Белого дома.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Американский лидер позволил себе недопустимую риторику на мероприятии по сбору средств в Сан-Франциско 21 февраля. Он перечислил "экзистенциальные угрозы обществу", главная среди которых, по его мнению, — изменение климата.

"Пока у нас есть такой сумасшедший сукин сын, такие как этот парень Путин и другие, нам приходится беспокоиться о ядерном конфликте", — добавил Байден.

Но больше всего от него досталось Дональду Трампу. Действующий глава американской власти искренне возмущён, что его конкурент на предстоящих выборах сравнил себя с внесённым в РФ в список террористов и экстремистов Алексеем Навальным: "Откуда, чёрт возьми, это взялось?"

Байден давно не стесняется в выражениях в адрес Путина, напоминает телеграм-канал РИА Новости. Он называл российского лидера "диктатором", "мясником" и "военным преступником".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупреждал, что такая риторика недопустима для главы государства, от бомб которого погибли тысячи людей по всему миру.