Исследователи ISIS предупредили о самом высоком в истории риске создания Ираном ядерного оружия в ближайший месяц

У Ирана может появиться ядерная бомба уже через несколько недель, утверждает "Институт науки и международной безопасности" (ISIS). Соответствующее предупреждение опубликовано в специальном докладе организации.
Организация присвоила Ирану рейтинг "экстремальной ядерной опасности". Сотрудники ISIS утверждают, что за ближайший месяц в Тегеране могут изготовить 6 атомных боевых зарядов, и ещё 12 в течение следующих 6 месяцев.
Специалисты института пришли к выводу, что Иран ещё никогда не имел такого высокого ядерного потенциала, как сейчас. Активность проиранских прокси исследователи связали с тем, что страна намеревается изготовить ядерное оружие уже в скорое время.
По сведениям МАГАТЭ, которые были представлены ранее, у Ирана якобы есть обогащённый уран. С его помощью Тегеран может создать сразу 3 ядерных бомбы.
В начале февраля сообщалось, что США одобрили план ударов по иранским объектам в Сирии и Ираке. Подробнее об этом читайте в материале "Правды.ру".
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