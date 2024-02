Исследователи ISIS предупредили о самом высоком в истории риске создания Ираном ядерного оружия в ближайший месяц

Your browser does not support the audio element.

У Ирана может появиться ядерная бомба уже через несколько недель, утверждает "Институт науки и международной безопасности" (ISIS). Соответствующее предупреждение опубликовано в специальном докладе организации.

Фото: afrc.af.mil by U.S. Air Force photo/Capt. Patrick Nichols is licensed under U.S. federal government