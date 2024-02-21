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Исследователи ISIS предупредили о самом высоком в истории риске создания Ираном ядерного оружия в ближайший месяц

ISIS: Иран может создать первую ядерную бомбу в течение ближайших недель

1:06
Мир » Азия » Ближний Восток

У Ирана может появиться ядерная бомба уже через несколько недель, утверждает "Институт науки и международной безопасности" (ISIS). Соответствующее предупреждение опубликовано в специальном докладе организации.

ISIS: Иран может создать первую ядерную бомбу в течение ближайших недель
Фото: afrc.af.mil by U.S. Air Force photo/Capt. Patrick Nichols is licensed under U.S. federal government

Организация присвоила Ирану рейтинг "экстремальной ядерной опасности". Сотрудники ISIS утверждают, что за ближайший месяц в Тегеране могут изготовить 6 атомных боевых зарядов, и ещё 12 в течение следующих 6 месяцев.

Специалисты института пришли к выводу, что Иран ещё никогда не имел такого высокого ядерного потенциала, как сейчас. Активность проиранских прокси исследователи связали с тем, что страна намеревается изготовить ядерное оружие уже в скорое время.

По сведениям МАГАТЭ, которые были представлены ранее, у Ирана якобы есть обогащённый уран. С его помощью Тегеран может создать сразу 3 ядерных бомбы.

В начале февраля сообщалось, что США одобрили план ударов по иранским объектам в Сирии и Ираке. Подробнее об этом читайте в материале "Правды.ру".

Автор Константин Большаков
Константин Большаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Саид Гафуров
Саид Гафуров — политолог, руководитель направления "Восток", ведущий прямых эфиров Правды.Ру *
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