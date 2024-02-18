Министерство образования Турции запретило проведение в частных школах праздников, противоречащих национальным ценностям (Хэллоуин, Пасха, католическое Рождество и другие), сообщают турецкие СМИ со ссылкой на постановление министерства о внесении изменений в работу частных школ.
Кроме того, согласно этому постановлению, учебные программы международных частных заведений, а также все виды учебных материалов в подобных заведениях должны быть одобрены Президиумом Совета по образованию и обучению.
Ранее турецкие СМИ сообщали о многочисленных жалобах родителей по этому поводу. В частности, в 2023 году частные школы обошли празднование недели отечественных продуктов, которая ежегодно отмечается с 12 по 18 декабря, но при этом отмечали Хэллоуин.
Напомним, что на территории Турции существует много частных учебных заведений. За годы правления "Партии Справедливости и Развития" их количество увеличилось в 13 раз.
Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.