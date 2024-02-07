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Небензя назвал цель и время удара ВСУ по Лисичанску неслучайными

Небензя: цель и время удара ВСУ по Лисичанску были выбраны неслучайно

1:05
Мир

Постпред России при ООН Василий Небензя прокомментировал удар украинских формирований по населённому пункту Лисичанск, который случился в минувшую субботу. По его мнению, и цель, и время удара были выбраны неслучайно.

Небензя: цель и время удара ВСУ по Лисичанску были выбраны неслучайно
Фото: wikipedia.org by Tatarstan.ru is licensed under CC BY 4.0

"Мест отдыха там немного. Неонацисты преднамеренно дождались момента, когда семьи выйдут на прогулку в выходной день, и цинично атаковали едва ли не единственное место досуга в Лисичанске", — поделился своей точкой зрения дипломат в ходе заседания Совета безопасности ООН.

Как уточняет Небензя, Личичанск располагается около линии фронта, поэтому регулярно обстреливается противником. Причём, данный удар был нанесён при помощи взрывоопасного оружия большой мощности — предположительно, РСЗО HIMARS.

Напомним, что 3 февраля ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске. В результате ракетного удара здание было практически полностью разрушено. Жертвами обстрела стали 28 человек. Среди погибших есть беременная женщина и пятилетний ребенок.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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