Тегеран через посредников предупредил США об ответе в случае их атаки по Ирану

Тегеран предупредил Соединенные Штаты о возможном ответе в случае атаки на Иран, используя посредников. Соответствующая информация оказалась в распоряжении британского издания The Guardian, сообщает argumenti.ru.
Иранская сторона передала через посредников предупреждение США о возможном ответном ударе по американским объектам на Ближнем Востоке в случае атаки на иранскую территорию. Газета подчеркивает, что Тегеран рассматривает возможное вторжение со стороны Вашингтона на свою территорию как красную линию.
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