Тегеран через посредников предупредил США об ответе в случае их атаки по Ирану

0:33 Your browser does not support the audio element. Мир

Тегеран предупредил Соединенные Штаты о возможном ответе в случае атаки на Иран, используя посредников. Соответствующая информация оказалась в распоряжении британского издания The Guardian, сообщает argumenti.ru.

Фото: Wikipedia by Sonia Sevilla is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Иранская сторона передала через посредников предупреждение США о возможном ответном ударе по американским объектам на Ближнем Востоке в случае атаки на иранскую территорию. Газета подчеркивает, что Тегеран рассматривает возможное вторжение со стороны Вашингтона на свою территорию как красную линию.