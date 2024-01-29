На Украине заговорили о переговорах с Россией

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский прокомментировал конфликт между Украиной и Россией из СИЗО

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Александр Дубинский, депутат Верховной Рады, находящийся под подозрением в госизмене и содержащийся в киевском СИЗО, высказал свои комментарии относительно конфликта между Украиной и Россией.

Фото: dvidshub.net by Staff Sgt. Adriana Diaz-Brown

Политик отметил, что условия для переговоров растут, и считает твердую позицию президента Зеленского "политическим лозунгом".

Он также отметил, что действия депутатов, выражающих желание сложить мандаты, связаны с обострением ситуации.