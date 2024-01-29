На Украине заговорили о переговорах с Россией

Александр Дубинский, депутат Верховной Рады, находящийся под подозрением в госизмене и содержащийся в киевском СИЗО, высказал свои комментарии относительно конфликта между Украиной и Россией.
Политик отметил, что условия для переговоров растут, и считает твердую позицию президента Зеленского "политическим лозунгом".
Он также отметил, что действия депутатов, выражающих желание сложить мандаты, связаны с обострением ситуации.
Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции.