Байден назвал виновных в атаке на американскую базу в США

Байден обвинил Иран в атаке на американскую базу в Иордании

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Президент США Джо Байден заявил, что ответственность за атаку с беспилотниками на американскую базу в Иордании несут поддерживаемые Ираном формирования.

Фото: openverse.org by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0

Трое военнослужащих США погибли, 25 получили ранения в результате атаки.

Байден подтвердил, что атаку провели радикальные военизированные группировки, действующие в Сирии и Ираке при поддержке Ирана.

Президент подчеркнул, что США привлекут к ответственности виновных и продолжат борьбу с терроризмом.