Байден назвал виновных в атаке на американскую базу в США

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Байден обвинил Иран в атаке на американскую базу в Иордании

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Мир

Президент США Джо Байден заявил, что ответственность за атаку с беспилотниками на американскую базу в Иордании несут поддерживаемые Ираном формирования.

Байден обвинил Иран в атаке на американскую базу в Иордании
Фото: openverse.org by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0

Трое военнослужащих США погибли, 25 получили ранения в результате атаки.

Байден подтвердил, что атаку провели радикальные военизированные группировки, действующие в Сирии и Ираке при поддержке Ирана.

Президент подчеркнул, что США привлекут к ответственности виновных и продолжат борьбу с терроризмом.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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