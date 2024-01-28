Байден назвал виновных в атаке на американскую базу в США

Президент США Джо Байден заявил, что ответственность за атаку с беспилотниками на американскую базу в Иордании несут поддерживаемые Ираном формирования.
Трое военнослужащих США погибли, 25 получили ранения в результате атаки.
Байден подтвердил, что атаку провели радикальные военизированные группировки, действующие в Сирии и Ираке при поддержке Ирана.
Президент подчеркнул, что США привлекут к ответственности виновных и продолжат борьбу с терроризмом.
Иногда огородники удивляются странным формам моркови, которые корнеплод приобретает. Однако винить только силы природы при сборе урожая — напрасное дело. Зачастую сами дачники способствуют тому, чтобы морковка росла мелкой и кривой.