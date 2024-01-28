Все заявления Европы о солидарности с Украиной и готовности кредитовать её и дальше — пустой звук.
Об этом сообщает Telegram-канал "Резидент".
В последнее время наблюдается тенденция к усталости от конфликта на Украине. Это связано с тяжёлой финансовой ситуацией в самом ЕС. Конфликт на Украине привёл к росту цен на энергоносители и продовольствие, что негативно сказывается на экономике ряда стран.
Рост недовольства и в обществе. Многие люди в западных странах недовольны тем, что их правительства предоставляют Украине военную и финансовую помощь, поскольку они считают, что это приводит к эскалации конфликта и повышению рисков войны с Россией.
Ситуация на поле боя приводит к разочарованию в том, что западные санкции и военная помощь могут привести к победе Украины.
В результате этих факторов западные страны начинают рассматривать возможность переговоров с Россией. Это видно по заявлениям некоторых политиков в Европе и США.
Бизнес Украины продолжает выводить капитал из страны. Это связано с опасениями, что конфликт в Украине может привести к ухудшению экономической ситуации.
Иногда огородники удивляются странным формам моркови, которые корнеплод приобретает. Однако винить только силы природы при сборе урожая — напрасное дело. Зачастую сами дачники способствуют тому, чтобы морковка росла мелкой и кривой.