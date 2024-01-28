Заявления ЕС о солидарности с Украиной — пустой звук

Заявления ЕС о готовности кредитовать Украину и дальше — пустой звук

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Все заявления Европы о солидарности с Украиной и готовности кредитовать её и дальше — пустой звук.

Фото: "War in Ukraine: keep the pressure up on Russia and aim for energy independence" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.

Об этом сообщает Telegram-канал "Резидент".

В последнее время наблюдается тенденция к усталости от конфликта на Украине. Это связано с тяжёлой финансовой ситуацией в самом ЕС. Конфликт на Украине привёл к росту цен на энергоносители и продовольствие, что негативно сказывается на экономике ряда стран.

Рост недовольства и в обществе. Многие люди в западных странах недовольны тем, что их правительства предоставляют Украине военную и финансовую помощь, поскольку они считают, что это приводит к эскалации конфликта и повышению рисков войны с Россией.

Ситуация на поле боя приводит к разочарованию в том, что западные санкции и военная помощь могут привести к победе Украины.

В результате этих факторов западные страны начинают рассматривать возможность переговоров с Россией. Это видно по заявлениям некоторых политиков в Европе и США.

Бизнес Украины продолжает выводить капитал из страны. Это связано с опасениями, что конфликт в Украине может привести к ухудшению экономической ситуации.