Раскрыты подробности первой в истории казни чистым азотом

Первая в мире казнь чистым азотом прошла в США

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Первую в мире смертную казнь чистым азотом провели в США. Подробности раскрыл генпрокурор штата Алабама Стив Маршалл в четверг.

Фото: Alamy

Новым методом умертвили Кеннета Юджина Смита, осуждённого в 1996 году за убийство, совершённое ещё в 1988-м.

"Справедливость восторжествовала. Сегодня вечером Смит был казнён за отвратительный поступок, который он совершил", — заявил прокурор.

Маршалл разрешил начать казнь в 19:56 по местному времени (04:56 мск 26 января). Смерть наступила в 20:25 (05:25 мск).

По словам комиссара департамента исправительных учреждений Алабамы Джона Хэмма, преступник дышал чистым азотом около 15 минут. Поначалу он пытался задерживать дыхание и вырваться с кушетки, к которой был привязан, но вскоре у него началась агония.

В 2022 году Смита пытались казнить при помощи смертельной инъекции, но не попали в вену.