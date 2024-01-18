В спецназе "Ахмат" заявили о появлении на Кременском участке в зоне СВО на Украине женской роты ВСУ

На Кременском участке в зоне СВО появилась женская рота ВСУ

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Боец спецназа "Ахмат" с позывным Аид рассказал, что на Кременском участке в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине появилась женская рота Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Фото: The Daily Beast

"Они завели сейчас 111-ю бригаду территориальной обороны, "Азов"* - подмога пришла к 12-й бригаде СПН. Много разных заходит <…> Самое удивительное — это, конечно, женская рота на "болото" зашла, состоящая исключительно из женщин", — заметил военный.

При этом он подчеркнул, что, предположительно, женское подразделение украинской армии состоит из добровольцев, называется К-2 и принадлежит 54-й бригаде ВСУ. По словам Аида, с подобным российская армия в зоне СВО ещё не сталкивалась.

По его мнению, женщины-добровольцы — хорошие специалисты беспилотных летательных аппаратов. Их снайперскую работу оценить пока сложно, однако это станет видно, когда подразделение пойдёт на них штурмом.

*Запрещённая в России террористическая организация