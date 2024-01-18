Координатор Джон Кирби заявил, что без помощи США Украина приближается к истощению вооружений

Белый дом: Киев приближается к истощению вооружений без поддержки США

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После прекращения поставок Киеву со стороны США некоторые западные страны не могут последовать примеру Вашингтона и также перестать направлять Украине военную помощь. Тем не менее, обращает внимание координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, запас вооружений на Украине уже истощается. Об этом пишет "Коммерсант".

Фото: openverse.org by Chairman of the Joint Chiefs of Staff is licensed under CC BY 2.0.

"Мы можем ожидать, что некоторые страны будут принимать сигналы от США. Если мы сворачиваемся, не получаем финансирования и решаем, что мы больше не предоставляем ничего Украине, можно определённо будет увидеть другие страны, которые захотят последовать этому примеру", — поделился мнением Кирби в ходе брифинга.

Как уточняет представитель Белого дома, в том числе, украинской армии уже недостаёт средств противовоздушной обороны. Их, считает Кирби, ВСУ хватит всего на два-три месяца.

В то же время, пока что присутствуют боеприпасы, которых у киевского режима в достатке. Но есть и те, которых им не хватит даже на ближайшие несколько месяцев. Так что многое зависит от того, констатирует Кирби, какие шаги будет предпринимать Россия.