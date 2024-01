Координатор Джон Кирби заявил, что без помощи США Украина приближается к истощению вооружений

После прекращения поставок Киеву со стороны США некоторые западные страны не могут последовать примеру Вашингтона и также перестать направлять Украине военную помощь. Тем не менее, обращает внимание координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, запас вооружений на Украине уже истощается. Об этом пишет "Коммерсант".

Фото: openverse.org by Chairman of the Joint Chiefs of Staff is licensed under CC BY 2.0.