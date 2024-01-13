В США начали подготовку к шатдауну

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Не до Украины: США начали подготовку к шатдауну

1:26
Мир

США начали подготовку к возможному шатдауну правительства, который может произойти, если Конгресс не примет решение по бюджету на новый финансовый год.

Не до Украины: США начали подготовку к шатдауну
Фото: "White House" by Seansie is licensed under CC BY 2.0.

В настоящее время Конгресс США находится в процессе переговоров по бюджету на 2024 финансовый год. Однако, учитывая текущий уровень разногласий между Демократической и Республиканской партиями, вероятность шатдауна остается высокой, пишет Вloomberg.

Вот некоторые из последствий шатдауна:

  • Закрытие государственных учреждений, включая музеи, парки и другие объекты.
  • Задержка выплат зарплат госслужащим.
  • Отмена программ и услуг, финансируемых правительством.
  • Снижение экономической активности.
  • Правительство США предприняло ряд мер для подготовки к шатдауну.

В частности, власти уведомили госслужащих о возможном прекращении выплат зарплат, а также разработали план действий на случай шатдауна.

Шатдаун может иметь серьезные последствия для США. Он может привести к задержкам в работе правительства, снижению экономической активности и другим проблемам. Ну и, разумеется, сейчас Вашингтону не до Украины.

Шатдаун — это временное прекращение работы правительства США, которое происходит, когда Конгресс не принимает бюджет на новый финансовый год. Это может привести к закрытию государственных учреждений, задержке выплат зарплат госслужащим и другим проблемам.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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