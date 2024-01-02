Операция в Турции: задержаны 33 израильских шпиона

Турецкий телеканал TRT Haber сообщил о проведении операции сил безопасности в восьми провинциях страны, в результате которой были задержаны 33 человека по подозрению в работе на спецслужбы Израиля.

Глава МВД Турции, Али Ерликая, подчеркнул, что операция включала проверку 57 адресов, а штаб базировался в Стамбуле. Задержанные в основном следили за иностранными гражданами, готовясь к их похищению.

По результатам операции изъяты значительные суммы в евро и долларах, а также оружие, боеприпасы и компьютерные файлы, подтверждающие противоправную деятельность.

Тем не менее, 13 человек из списка прокуратуры Стамбула не были обнаружены в ходе этой операции.