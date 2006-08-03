Аналитики США: вступление Украины в НАТО нереально. И не нужно никому

США должны отказаться от публичной поддержки возможного вступления Украины в НАТО, поскольку её в альянсе неосуществимо по множеству причин.
Об этом говорится в отчете, опубликованном американским аналитическим центром Defense Priorities.
По мнению экспертов, задача Киева состоит в том, чтобы найти баланс между конкурирующими притяжениями России и Запада в лице Европы.
При этом окончательный переход на ту или иную сторону, к НАТО и Европейскому союзу или решительного возвращения в орбиту Москвы, подорвет внутреннюю стабильность Украины.
Авторы доклада отмечают, что исключение вопроса о членстве в НАТО из украинской политической повестки вынудит Киев сосредоточиться на более реалистичных вариантах внешней политики, таких как нейтралитет.
В отчете приводятся социологические данные, согласно которым
"Среди украинского населения сохраняется значительное, хотя и не всеобщее, стремление к расширению связей с Европой и Соединенными Штатами. Однако есть также не менее сильные элементы внутри Украины, которые стремятся к более тесным отношениям с Россией", — говорится в докладе.
К слову, о членстве страны в НАТО украинские правители мечтают много лет. И до недавнего времени были уверены, что главное условие вступления в альянс — желание самих украинцев.
В "Универсале национального единства" закреплено, что вопрос о вступлении Украины в НАТО будет решаться на референдуме. Фракция "Наша Украина" войдёт в состав правящей коалиции.
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