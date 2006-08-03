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Аналитики США: вступление Украины в НАТО нереально. И не нужно никому

Мир

США должны отказаться от публичной поддержки возможного вступления Украины в НАТО, поскольку её в альянсе неосуществимо по множеству причин.

Об этом говорится в отчете, опубликованном американским аналитическим центром Defense Priorities.

По мнению экспертов, задача Киева состоит в том, чтобы найти баланс между конкурирующими притяжениями России и Запада в лице Европы.

При этом окончательный переход на ту или иную сторону, к НАТО и Европейскому союзу или решительного возвращения в орбиту Москвы, подорвет внутреннюю стабильность Украины.

Авторы доклада отмечают, что исключение вопроса о членстве в НАТО из украинской политической повестки вынудит Киев сосредоточиться на более реалистичных вариантах внешней политики, таких как нейтралитет.

В отчете приводятся социологические данные, согласно которым

  • менее половины — 44% — украинских респондентов высказались за вступление страны в НАТО, а 25% поддержали разрешение членам альянса расквартировывать свои войска на территории Украины.

"Среди украинского населения сохраняется значительное, хотя и не всеобщее, стремление к расширению связей с Европой и Соединенными Штатами. Однако есть также не менее сильные элементы внутри Украины, которые стремятся к более тесным отношениям с Россией", — говорится в докладе.

К слову, о членстве страны в НАТО украинские правители мечтают много лет. И до недавнего времени были уверены, что главное условие вступления в альянс — желание самих украинцев.

Вот, что об этом в 2006 году писала "Правда.Ру"

Вопрос о НАТО вынесут на референдум

В "Универсале национального единства" закреплено, что вопрос о вступлении Украины в НАТО будет решаться на референдуме. Фракция "Наша Украина" войдёт в состав правящей коалиции.

Читайте по теме: Как Ющенко спас Украину.

По словам одного из лидеров "Нашей Украины" Романа Зварыча, все острые углы удалось сгладить. Государственным языком страны останется только украинский, и государство не превратится в федеративное, передаёт УНИАН. В то же время вопрос о вступлении в НАТО будет решён на общенациональном референдуме.

Отвечая на вопрос о том, войдёт ли "Наша Украина" в состав правящей коалиции, Зварыч ответил: "Однозначно да".

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