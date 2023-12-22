Коротченко: Украина собиралась купить истребители РФ у третьих стран

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Военный аналитик Игорь Коротченко рассказал, как на Украине пытались нарушить контракт ради поставки истребителей. По его словам, Киев пытался закупить ранее поставленные Россией или Советским Союзом истребители. Но страны-покупатели такой техники, согласно контракту, не имеют оправа её экспортировать без согласия России.

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"Попытки закупить, это нарушение обязательств, потому что всегда страна, закупающая российское оружие, предоставляет сертификат конечного пользователя, который подразумевает, что реэкспорт невозможен, либо, если такие планы будут, они должны быть согласованы с российской стороной", — обращает внимание эксперт. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению Коротченко, речь могла идти об истребителях, которые прежде были поставлены либо в регионе Латинской Америки, либо в каком-то другом. В случае, если бы состоялись консультации, Россия бы заблокировала такой контракт.