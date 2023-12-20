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Пентагон сможет поставлять Киеву больше комплексов Patriot, но если японцы помогут с ракетами

0:42
Мир

Пентагон рассматривает возможность увеличения объема поставок киевскому режиму средств ПВО, включая комплексы Patriot, но только если Япония согласится экспортировать в США ракеты.

Пентагон сможет поставлять Киеву больше комплексов Patriot, но если японцы помогут с ракетами
Фото: wikimedia.org by Boevaya mashina is licensed under CC BY-SA 3.0

Об этом в среду, 20 декабря, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на американский таблоид The Washington Post.

На этой неделе официальный Токио собирается смягчить схемы экспорта за рубеж вооружений, включая боеприпасы для средств ПВО.

По мнению обозревателей издания это позволит Вашингтону "направить больше новейших средств ПВО Украине", так как запасы ракет в США сейчас истощены поставками киевскому режиму.

Американский ЗРК Patriot || Обзор
Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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