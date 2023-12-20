Пентагон рассматривает возможность увеличения объема поставок киевскому режиму средств ПВО, включая комплексы Patriot, но только если Япония согласится экспортировать в США ракеты.
Об этом в среду, 20 декабря, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на американский таблоид The Washington Post.
На этой неделе официальный Токио собирается смягчить схемы экспорта за рубеж вооружений, включая боеприпасы для средств ПВО.
По мнению обозревателей издания это позволит Вашингтону "направить больше новейших средств ПВО Украине", так как запасы ракет в США сейчас истощены поставками киевскому режиму.
Несколько факторов объясняют, почему рождественский кактус может поникнуть.