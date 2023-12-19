Депутат Уоллес обвинил политиков ЕС в начале конфликтов на Украине и в Газе

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Представитель Европарламента обрушился на Евросоюз с обвинениями из-за конфликтов. Как заявил евродепутат Мик Уоллес, в европейском сообществе виноваты в том, что начали и в дальнейшем разжигали конфликты на Украине и в секторе Газа.

Фото: Politonline.ru

"Почему политики поддерживают разжигание войны, а не мир? Им было недостаточно конфликта на Украине, и теперь они решили поддержать Израиль", — заметил Уоллес в соцсети X (ранее Twitter*).

Кроме того, евродепутат также задался вопросом, чьим же интересам, на самом деле, служат западные политики, когда стремятся спровоцировать конфликты на Украине и в Газе.

Напомним, что 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. Боевики палестинского движения ХАМАС начали вести в данном районе боевые действия, проникнув в приграничные районы на юге Израиля.

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