Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал безумными слова главы минобороны ФРГ Бориса Писториуса о войне с Россией.
В интервью Welt немецкий министр призвал Евросоюз готовиться к столкновению с РФ, которое, по его прогнозам, возможно к концу десятилетия.
"У нас сейчас есть от пяти до восьми лет, чтобы наверстать упущенное — и в вооруженных силах, и в промышленности, и в обществе", — пояснил Писториус.
Это заявление возмутило Филиппо. Он написал в твиттере (ныне X, заблокирован в РФ), почему такая "немецкая воинственность должна беспокоить" общество: из-за явного стремления к войне с Россией по указке из-за океана и стремления навязать немецко-американское господство под видом "европейской армии".
"Свободная Франция должна выступить против такого видения мира!" — убеждён политик.
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