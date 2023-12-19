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Французский политик Филиппо одёрнул воинствующего Писториуса

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Мир

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал безумными слова главы минобороны ФРГ Бориса Писториуса о войне с Россией.

Французский политик Филиппо одёрнул воинствующего Писториуса
Фото: East News

В интервью Welt немецкий министр призвал Евросоюз готовиться к столкновению с РФ, которое, по его прогнозам, возможно к концу десятилетия.

"У нас сейчас есть от пяти до восьми лет, чтобы наверстать упущенное — и в вооруженных силах, и в промышленности, и в обществе", — пояснил Писториус.

Это заявление возмутило Филиппо. Он написал в твиттере (ныне X, заблокирован в РФ), почему такая "немецкая воинственность должна беспокоить" общество: из-за явного стремления к войне с Россией по указке из-за океана и стремления навязать немецко-американское господство под видом "европейской армии".

"Свободная Франция должна выступить против такого видения мира!" — убеждён политик.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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