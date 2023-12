Your browser does not support the audio element.

ВСУ по-прежнему пытаются форсировать Днепр, однако делают это скорее демонстративно, не ради реального достижения военных целей, а чтобы обеспечить Владимиру Зеленскому "медийно-политический успех".

Фото: wikimedia.org by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0