В Херсонской области заявили, что попытки форсирования Днепра ВСУ делаются ради "медийных успехов" Зеленского

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ВСУ по-прежнему пытаются форсировать Днепр, однако делают это скорее демонстративно, не ради реального достижения военных целей, а чтобы обеспечить Владимиру Зеленскому "медийно-политический успех".

Фото: wikimedia.org by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0

В этом уверен губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Всё это нацелено не на прорыв фронта, потому что развить успех только с помощью стрелкового оружия там, тех бойцов, которые там высаживаются, просто невозможно. Тяжелую технику через Днепр они переправить не смогут, военную технику — она будет уничтожена", — пояснил Сальдо в разговоре с РИА Новости.

Глава региона убеждён, что все эти действия направлены не на решение военных задач, а на "медийно-политические успехи Зеленского".

Таким образом президент Украины обманывает и свой народ, и своих западных кураторов, пытаясь попытки высадки на левом берегу Херсонской области выдать за "какие-то успехи".