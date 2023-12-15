В одном из спортклубов Одессы начали отлавливать всех мужчина, включая несовершеннолетних мальчиков, сообщили украинские СМИ. Так, в "Синерджи Фитнесс" проверяют документы у всех, в том числе подростков.
Как уточнили журналисты, военкомы разбиваются на группы: одни дежурят у входа в здание, вероятно, на случай побега, другие — проводят рейды внутри.
"Больше 30 человек (сотрудников военкомата. — Прим. ред.) снаружи стоят, и 30 человек завалились внутрь. Ловят всех мальчиков, даже 15-летних, и спрашивают возраст с документами", — передаёт "Страна.ua".
Как уточнили авторы, украинцы боятся ходить в спортивные залы из-за облав военкомов и просто передаривают свои абонементы.
Солистка группы "Мираж" Светлана Разина высказала критику в адрес концертов, проводимых её коллегами в зоне боевых действий на Украине, в программе "Легенда".