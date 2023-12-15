Noticias: у советника президента Аргентины Капуто заметили тату на русском языке — "Катер, тачка и гараж"

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У советника президента Аргентины Сантьяго Капуто заметила на руке необычную татуировку на русском языке. Однако, как пишет аргентинское издание, "тюремными русскими" рисунками покрыто всё тело новоиспечённого политика.

Фото: Telegram

По данным аргентинских журналистов, Капуто якобы взял за основу татуировок выдержки из книги Russian Criminal Tattoo Encyclopaediа, которую ему подарил друг.

В том числе на руке советника красуется надпись синими чернилами: "Хата, дача и сберкнижка, катер, тачка и гараж успокоят мою блажь", пишет Noticias.

"В основу легли сотни фотографий узников русской мафии с пояснением каждой татуировки. Например, на правой руке у него есть татуировка с антикоммунистической прокламацией на русском языке", — передают авторы.

Кроме прочего, издание подчёркивает, что Капуто якобы очень любит алкогольные напитки, сигареты и мотоциклы.