У советника президента Аргентины Сантьяго Капуто заметила на руке необычную татуировку на русском языке. Однако, как пишет аргентинское издание, "тюремными русскими" рисунками покрыто всё тело новоиспечённого политика.
По данным аргентинских журналистов, Капуто якобы взял за основу татуировок выдержки из книги Russian Criminal Tattoo Encyclopaediа, которую ему подарил друг.
В том числе на руке советника красуется надпись синими чернилами: "Хата, дача и сберкнижка, катер, тачка и гараж успокоят мою блажь", пишет Noticias.
"В основу легли сотни фотографий узников русской мафии с пояснением каждой татуировки. Например, на правой руке у него есть татуировка с антикоммунистической прокламацией на русском языке", — передают авторы.
Кроме прочего, издание подчёркивает, что Капуто якобы очень любит алкогольные напитки, сигареты и мотоциклы.
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