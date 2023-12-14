Депардье лишили высшей награды Квебека за сексистские высказывания

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Премьер-министр канадской франкоязычной провинции Квебек Франсуа Лего лишил французского актера Жерара Депардье Национального ордена Квебека.

Фото: Скан с фильма с участием Жерара Депардье

"Скандальные комментарии Жерара Депардье на камеру шокировали международную общественность, и это правильно", — заявил глава провинции Франсуа Лего в интервью телеканалу CTV.

Помимо некоторых колких фраз, брошенных Депардье в адрес представительниц прекрасного пола, на французском телеканале France 2 вышел документальный фильм "Дополнительное расследование".

В нем несколько женщин поведали корреспондентам, что известный актер домогался их и даже подверг сексуальному насилию

О реакции 74-летнего Депардье на решение канадских властей, вручивших ему эту награду 20 лет назад, пока не сообщается.